Senátoři chystají ústavní zakotvení práva bránit se zbraní

Zakotvit do ústavního pořádku právo bránit se legálně drženou zbraní má chystaná senátorská novela, která je mimo jiné reakcí na snahu EU držení zbraní omezovat. Doplnění Listiny základních práv a svobod vychází z petice, kterou podepsalo 102.000 lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Na veřejném slyšení Senátu to uvedli předseda petičního výboru Pavel Černý a předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD). Cílem je povýšit na ústavní úroveň právo na obranu života za splnění dosavadních podmínek nutné obrany a krajní nouze, uvedl Antl. Senátor ODS a bývalý policejní prezident Martin Červíček za předkladatele zdůraznil, že novela se neomezuje na střelné zbraně, jejichž vlastnictví je regulováno, a nepovede k nekontrolovaného ozbrojování. Předseda senátní ústavní komise Jiří Dientsbier (ČSSD) uvedl, že tato změna by byla nesystémová, nepotřebná a potenciálně škodlivá.