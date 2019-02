Senátor Valenta převádí svůj majetek do svěřenského fondu

Senátor a miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky) převádí svůj majetek do svěřenského fondu. ČTK řekl, že se pro převod rozhodl kvůli dědickému uspořádání majetku. "Tato možnost, kterou nabízí zákon, je optimální v případě, kdy majitel společností chce, aby vybudované firmy a majetek zůstaly zachovány jako celek i do budoucna a nebyly atomizovány," řekl Valenta. Valentovi patří například loterijní společnost Synot Tip a většinový podíl ve firmě Our Media, pod níž spadají portály Parlamentní listy, regionální televize, Nakladatelství Olympia nebo slovenský deník Pravda včetně jeho internetové verze. Valenta podotkl, že důvodem převedení majetku do svěřenského fondu není zákon o střetu zájmů, který zakázal vrcholným politikům vlastnit média a přinesl i další omezení ohledně jejich podnikání. V loňském žebříčku 80 nejbohatších Čechů, který zveřejnil časopis Forbes, patřilo Valentovi 51. místo s majetkem 4,4 miliardy korun.