Senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta projedná sněmovna 26. září

Senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana by měla Sněmovna projednat ve čtvrtek 26. září. Dnes se na tom shodli členové organizačního výboru. Návrh žaloby dostala dolní komora posledního července, poslanci tak o něm musí rozhodnout do konce října, jinak takzvaně spadne pod stůl. Příští týden v pátek se bude návrhem zabývat sněmovní ústavně-právní výbor. Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro návrh hlasovat nejméně 120 poslanců.