Senát vybídl Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo

Senát označil za nepřijatelné, aby premiér Andrej Babiš (ANO) s ohledem na nová podezření zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán kvůli dotačnímu podvodu. Senát se na tom většinově shodl v usnesení, které podpořili i senátoři vládní ČSSD. Zástupci ANO se hlasování zdrželi, nebo byli proti. Babiš ve středu výzvám ke svému odstoupení odmítl vyhovět. Horní komora stanovisko přijala poté, co jí předseda vlády nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu svého syna na Ruskem anektovaném Krymu. Babiš mladší je v kauze Čapí hnízdo obviněn také. Babiš se z dnešního jednání omluvil, náhradní termín nenabídl, uvedl předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) vadí, že byl syn premiéra Andreje Babiše (ANO) s vědomím otce na ukrajinském Krymu okupovaném Ruskem. Česká republika anexi Krymu odmítá. Petříček to chce s premiérem probrat. Okolnosti cesty Babiše juniora chce řešit s ruskou i ukrajinskou stranou. Petříček to řekl Deníku N. Ministr byl překvapený, že o cestě syna premiér věděl. "Je to velmi nestandardní. Českým občanům se nedoporučuje na Krym jezdit - to platí i pro premiéra. Toto téma před premiérem nadhodím," dodal.

Babišův pětatřicetiletý syn trpící schizofrenií tvrdí, že jej spolupracovník jeho otce držel na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Podle předsedy vlády to není pravda. Babiš junior uvedl, že podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl jaké. Na Krym ho odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. V rozhovoru pro Právo Protopovov uvedl, že byl od léta 2015 asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym ho odvezl loni v září kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. V listopadu se na Krym vrátili. Jejich cestu dokumentuje řada fotografií a věděli o ní i příbuzní, uvedl Protopopov. V reportáži Seznamu, která kauzu Babišova syna v pondělí rozpoutala, hovořil Protopopov jinak. Na otázku, proč vezl Babiše juniora na Krym a do Moskvy, odpověděl, že tam nikdy nebyl.