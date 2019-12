Senát vrátil poslancům k novému projednání vládní daňový balíček

Senát vrátil Sněmovně vládní daňový balíček. Odmítl například vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Podle senátorů by to zatížilo nejméně nebezpečné druhy hazardu. Senátoři odmítli i poslanci schválené navýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí z tisíce na dva tisíce korun. Horní komora navíc doporučila i úpravy navrhovaného zdanění technických rezerv pojišťoven.

Daňovými změnami chce kabinet vylepšit příjmy státního rozpočtu. Aby vládní daňový balíček začal platit od ledna příštího roku, jak vláda plánuje, musí ho poslanci znovu projednat ještě v prosinci. Sněmovna, kde má většinu hlasů vládní koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty, která původní verzi daňového balíčku prosadila, pravděpodobně senátní verzi odmítne.