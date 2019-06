Senát ustavil dočasnou komisi k vyhodnocení auditů EK

Senát ustavil komisi k vyhodnocení předběžných auditních zpráv Evropské komise týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení evropských dotací do českého zemědělství. Podle návrhu zprávy EK, kterou zveřejnila média, je Babiš kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz Evropské unie. Dvanáctičlennou senátní komisi, v níž je zastoupeno rovným dílem všech šest senátorských frakcí, má řídit Zdeněk Nytra z klubu ODS. Činnost by měla komise ukončit nejpozději koncem ledna 2020, její mandát ale v případě potřeby může být prodloužen. Komise nebude vyšetřovací, jejím cílem bude shromažďovat informace týkající se auditních zpráv EK. Komise by se tak mohla zabývat chystaným českým stanoviskem k auditům upozorňujícím na možný střet zájmů premiéra a také ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Má se také pokusit porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy. Babiš označuje návrh auditu EK za pochybný a za útok na Českou republiku.