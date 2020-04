Senát umožnil pokutovat přestupky ohledně koronaviru až v květnu

Senát umožnil přijetí zákona, podle něhož policie bude moci na místě pokutovat až 10.000 korunami lidi, kteří poruší opatření proti šíření koronaviru. Policisté a strážníci tuto možnost dostanou ale až nejdříve v květnu, pokud opatření budou platit i příští měsíc. Horní komora totiž normu neschválila, neodmítla ani nijak neupravila. Zákon tak dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, ale až po uplynutí ústavou stanovených 30 dnů, které má Senát na projednávání zákonů. Tato lhůta uplyne 9. května, tedy po skončení aktuálně platného nouzového stavu, který byl prodloužen do konce dubna.

Kritici poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví nejsou jednoznačná, nemají jasný výklad a že pokutování na místě otvírá prostor pro korupci. Podle Václava Lásky (Senátor 21) k rozdílnému výkladu přispívají členové vlády, kteří opatření vykládají rozdílně. Podle bývalého policejního prezidenta a předsedy senátorů ODS Martina Červíčka by vláda získala pro zákon větší podporu, pokud by umožnila pokutovat na místě pouze jasně vymezené nejzávažnější přestupky.