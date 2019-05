Senát se postavil proti vzniku Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Vznik nového úřadu by podle senátorů znamenal mimo jiné nárůst byrokracie a nezaručil by lepší financování sportovních organizací. Výhrady měli i vůči navrhovanému vedení agentury. O agentuře bude znovu rozhodovat Sněmovna, patrně veto Senátu vládní většinou přehlasuje. Hlavním úkolem agentury je podle návrhu vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Agentura má mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda bude podle předlohy jmenován vládou na návrh premiéra na šest let a bude muset mít nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci ve sportu.