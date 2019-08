Senát schválí elektronické dálniční známky

Senát pravděpodobně schválí zavedení elektronických dálničních známek, které mají od roku 2021 nahradit nynější nalepované známky. Horní komoře to téměř jednomyslně doporučil její výbor pro dopravu. Někteří senátoři ale zvažovali, že by osvobození od dálničního poplatku rozšířili z elektromobilů i na další vozidla na propan-butan (LPG). Ministerstvo dopravy to ale odmítlo, podle něj by to znamenalo citelný výpadek příjmů z dálničních poplatků.