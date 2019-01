Senát podle Kubery referendum neschválí, Vondráčka to mrzí

Senát podle svého předsedy Jaroslava Kubery (ODS) v současném složení neschválí ústavní zákon o referendu, protože všelidové hlasování s ohledem na zkušenosti z Británie nechce. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by měl Senát respektovat ústavu. Šéfové obou komor to řekli novinářům po společné večeři členů vedení Sněmovny a Senátu. "My nechceme referendum z principu. Podívejme se na brexit, jak někdy dopadá takové referendum. Nemyslíme si, že přímá demokracie je to, co by nás spasilo," dodal Kubera. Vondráček namítl, že uzákonění referenda si přejí až tři čtvrtiny členů Sněmovny a ústava s existencí pravidel pro plebiscit počítá.