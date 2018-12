Senát nesouhlasí s opětovným proplácením nemocenské už od prvního dne nemoci. Vládní novelu senátoři vrátili do Sněmovny. Hlasovali pro to hlavně zástupci ODS, Starostů a nezávislých a KDU ČSL. Podle předsedy senátního hospodářského výboru z ODS Vladislava Vilímce by zrušení karenční doby příliš zatížilo firmy. Veto Senáru můžou poslanci přehlasovat, potřebují k tomu nadpoloviční většinu všech hlasů.