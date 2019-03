Senát odmítl záměr EK rozhodovat o daních většinově

Senát podpořil odmítavý postoj vlády k návrhu Evropské komise, aby rozhodnutí o daňových záležitostech na úrovni Evropské unie byla přijímána většinově, nikoliv už jednomyslně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) negativní stanovisko zdůvodnila senátorům mimo jiné tím, že Česko by tak mohlo být přinuceno k některým daňovým změnám, které by pro něj byly nevýhodné. Proti odmítnutí se postavili předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) a šéf ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj je zavedení většinového rozhodování jediná možnost, jak zajistit financování veřejných rozpočtů a jak omezit daňové odvody firem, které působí v Česku, do zemí z nižším zdaněním příjmů. Sněmovna se zatím k návrhu nevyjádřila.

Zatímco nyní je potřeba souhlas všech států, kvalifikovaná většina znamená v současnosti potřebu souhlasu 16 zemí bloku, které dohromady reprezentují 65 procent obyvatel EU. Je to nejčastěji používaný způsob rozhodování v Radě EU, kde spolu o návrzích nových unijních pravidel rozhodují členské státy bloku.