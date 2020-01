Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za Kuberu

Poslanci uctili v úterý před zahájením první letošní schůze minutou ticha památku Jaroslava Kubery (ODS). Předseda Senátu a dlouholetý teplický primátor náhle zemřel v pondělí. Horní komora navrhne vládě vyhlášení státního smutku. Termín posledního rozloučení zatím nebyly stanoveny. Senát bude maximálně respektovat přání Kuberovy rodiny, řekl novinářům první místopředseda Senátu Jiří Růžička (STAN) jako úřadující šéf horní komory. Respektovat přání rodiny ohledně případného státního pohřbu hodlá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) také vláda. "Pokud si rodina nebude přát, aby to stát organizoval, tak to budeme respektovat. Ale myslím, že by si to určitě pan Kubera zasloužil, aby stát to organizoval," řekl Babiš.

Kubera, který zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám také svými provokativními či kontroverzními výroky. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, v závěru roku 2018 jako předseda.