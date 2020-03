Senát kvůli postupu vůči koronaviru zkritizoval vládu i Babiše

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Senátu oddaloval nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupoval v souladu s právním řádem, když jej nesvolal včas. Vláda podle horní komory nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí pandemie koronaviru, čímž podryla důvěru ve stát. Senát se na tom shodl po téměř čtyřhodinové debatě. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vláda si za svými opatřeními stojí. "My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas," řekla senátorům. Ústřední krizový štáb podle ní "v podstatě" fungoval, neboť jeho členové byli přítomni jednání vlády.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) namítl, že postoj Senátu není politický boj, ale upozornění na správné postupy. "Nikdo vám neříká, že se nesnažíte. Pokud to tak berete, je mi to líto," dodal. Krizi související s koronavirem označil Senát za vážnou s dalekosáhlými ekonomickými a sociálními dopady na společnost. Vláda by podle něj nově měla napříště postupovat v souladu se zákonem o krizovém řízení a zřídit systém celostátní strategické krizové komunikace. Kabinet by měl také v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovat občanům úplné a pravdivé informace, zajistit ochranné prostředky a testování na koronavirus, umožnit nasazení dobrovolníků a vytvořit podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc.