Senát chce o auditní zprávy k možnému střetu zájmu Babiše požádat přímo EK

Senátoři už potřetí jednali o auditních zprávách Evropské komise k zemědělským dotacím. Ty se týkají i údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Senátní komise se kvůli tomu sešla za zavřenými dveřmi. Auditní zprávu stále oficiálně nedostala. O příslušné dokumenty chce proto požádat přímo Brusel. Řekl to šéf komise Zdeněk Nytra z ODS. Senátoři už dřív o zprávy žádali ministerstvo zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Všechny resorty ale dokument odmítly poskytnout.

Dvě předběžné auditní zprávy k možnému Babišově střetu zájmů dorazily do Česka na přelomu května a června. Evropská komise v nich dospěla k závěru, že premiér Babiš má i nadále vliv na firmu Agrofet, kterou vložil do svěřenských fondů. Státní zemědělský intervenční fond následně rozhodl, že nebude proplácet firmě Agrofert dotace od února 2017. Česku teď hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem čtyř set padesáti milionů korun, které Agrofert čerpal. Andrej Babiš auditní zprávy zpochybnil a tvrdí, že Česká republika žádné dotace vracet nebude.