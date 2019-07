Senát chce horní sazbu poplatku z ubytování zvýšit na 50 korun

Senát chce horní sazbu poplatku z ubytovacích kapacit zvýšit od příštího roku na 50 korun za osobu a den. Při pobytu delším než 60 dní má být sazba snížena na šest korun. Doporučil tak přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) upravit novelu o místních poplatcích, jejíž sněmovní verze zachovává výši poplatku do roku 2021 na současných 21 korunách. O senátních úpravách rozhodnou poslanci. Navrhovaná sazba ve výši zhruba dvou eur odpovídá sazbám v okolních státech. Senátoři odmítli návrh svého výboru pro veřejnou správu, který chtěl horní sazbu zvýšit na 100 korun za osobu a den. Proti razantnějšímu zvýšení poplatku se stavěly Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací. Senátoři upravili okruh osob, které by byly od poplatku osvobozeny. Platit by to mělo i pro studenty do 26 let, kteří bydlí na takzvaných internátech nebo na vysokoškolských kolejích.