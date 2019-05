Šéfy Českých center v Londýně a New Yorku budou Pela a Konvalina

Českému centru v Londýně bude šéfovat Přemysl Pela, novým ředitelem v New Yorku se stal Miroslav Konvalina. Oba do svých funkcí nastoupí nyní na jaře, v současnosti se předávají funkce. Novináře o tom informoval generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Pela má profesní zkušenosti ze státní správy, akademického prostředí i soukromého sektoru. V současné době působí v ústředí Českých center v Praze. V minulosti zastával pozici ředitele Českého centra New York.

Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Konvalina vystřídá na postu ředitelky Barbaru Karpetovou, které letos vypršelo čtyřleté funkční období. Nový šéf chce rozvíjet České centrum New York jako hlavní centrum veřejné diplomacie České republiky v USA. Základem programové skladby má být hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění a design, architektura, dále film a literatura. "Česká národní budova se dostala mezi sto nejvýznamnějších budov a historických institucí v New Yorku. Pořádáme v ní den otevřených dveří, který letos připadá na 20. října. Pozvali jsme Jana Williama Drnku, který nafotil Slovanskou epopej v měřítku jedna ku jedné a vydal unikátní publikaci, kterou poprvé představí ve Spojených státech. Stejně jako loni očekáváme návštěvu asi 700 lidí," řekl ČTK Konvalina.