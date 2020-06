Šéf unijní diplomacie Borrell: Smrt Floyda je zneužitím moci, lidé mohou protestovat

Evropská unie je šokována smrtí černocha George Floyda ve Spojených státech, která byla zjevným zneužitím moci. Prohlásil to šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle něhož EU podporuje právo Američanů na poklidné protesty. Evropský blok zároveň odsuzuje jakékoli projevy násilí, dodal Borrell. "Je to zneužití moci, které je třeba odsoudit," řekl dnes novinářům španělský politik k Floydově skonu, který byl minulý týden důsledkem násilného zásahu bělošského policisty při zatýkání ve městě Minneapolis. EU podle Borrella podporuje právo na poklidné protesty, zároveň však odsuzuje "jakékoli násilí a rasismus" a vyzývá ke zklidnění situace. Borrell rovněž podotkl, že by se společnost měla mít "na pozoru před přehnaným používáním síly" ze strany policie, která musí respektovat lidská práva.