Šéf Senátu Vystrčil navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan. Mise, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Vystrčil to oznámil novinářům. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní spolupráce. Mezi důvody, proč by se měla cesta uskutečnit, zopakoval Vystrčil tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila i další čínské pokusy o zásahy do jeho činnosti. Česko podle něj nemá "počítat groše", ale dbát na hodnoty. Ocenil i podporu dalších členů horní komory. Vystrčil počítá s tím, že by měla mise využít vládní letadlo.