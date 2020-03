Šéf Senátu Vystrčil navrhne, aby ČR požádala o výměnu čínského velvyslance

Šéf Senátu Vystrčil (ODS) pravděpodobně příští týden navrhne, aby ČR požádala Čínu o výměnu jejího velvyslance kvůli dopisu ke zvažované cestě na Tchaj-wan. Uvedl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Nejvyšší ústavní činitelé, tedy prezident, premiér a předsedové Sněmovny a Senátu se mají sejít ve středu.Podle šéfa poslanců opozičních Pirátů Jakuba Michálka to není první případ a kroky Číny vůči Česku jsou dlouhodobě nepřijatelné. Formulace v dopise označil za skandální. Vystrčil už v únoru uvedl, že prezident Miloš Zeman by měl Senátu vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, které v něm varovalo před misí na Tchaj-wan. Pokládá ho za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Hrad prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka uvedl, že nechce posílat vzkazy přes média.