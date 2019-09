Šéf pátrací sekce celníků a exředitel ÚOOZ Šlachta odchází do civilu

Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Informaci webu lidovky.cz potvrdila ČTK mluvčí celníků Martina Kaňková. Šlachta podle ní nyní důvody odchodu komentovat nechce, nesouvisejí ale s jeho pozicí v celní správě. Centralizovaný útvar pátrání, který Šlachta vedl, působí pod Generálním ředitelstvím cel tři roky. V letech 2008 až 2016 Šlachte velel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, a to až do jeho zániku v rámci policejní reorganizace, při které byly sloučeny ÚOOZ a protikorupční policie.