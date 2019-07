Šéf olympijské mise Martin Doktor očekává v Tokiu dlouhé dojíždění a malý prostor

Šéf české olympijské mise Martin Doktor očekává příští rok na hrách v Tokiu poměrně dlouhé dojíždění na sportoviště a malý životní prostor. Je zvědavý, jak budou Japonci reagovat na českou flexibilitu. Podrobné informace k organizaci her by měl dostat na konci srpna na semináři šéfů misí. Pořadatelé v upoutávce udávají, že sportoviště umístěná v Tokiu jsou dostupná do 30 minut z olympijské vesnice. Doktor ale bere tento údaj s velkou rezervou, protože jde o cestu z centrálního stanoviště na zastávku před sportovištěm. Vzdálenosti vyplývají z toho, že Tokio je největší aglomerací světa. Některá sportoviště navíc nebudou přímo v metropoli, takže budou tři olympijské vesnice. Vedle té centrální také cyklistická a jachtařská.

Přístup pořadatelů bude zřejmě diametrálně odlišný než na minulé letní olympiádě v Riu de Janeiro. "Jsem na to právě zvědavý, jestli pro naši českou náturu bude lepší japonská preciznost, nebo brazilská rozvolněnost, kdy jsme mohli použít naplno tu naši českou cestu. Tady budeme muset ty Japonce náš styl naučit. Když něco chceme za deset minut, má to trvat deset minut, ale tam to nejde, musí být všechno měsíc dopředu a s papírem," přemítal Doktor. Pro tým připravující zázemí pro české sportovce to bude náročnější. "V Riu jsme si mohli dovolit doopravdy hodně. Na druhou stranu hlavně v olympijské vesnici nefungovalo skoro nic. To byl druhý extrém. Snad najdeme kompromis," doplnil šéf mise.