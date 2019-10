Šéf BIS varoval před pravicovým extremismem v Česku

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na konferenci ve Sněmovně varoval před hrozbou pravicového extremismu. Aktivních extremistů podle něj sice v Česku ubylo, ale není vyloučeno, že se situace změní. Poukázal přitom na letošní teroristické útoky pravicových extremistů v Německu a na Novém Zélandu. Koudelka uvedl, že extrémně pravicové scéně se v Česku dlouhodobě věnují BIS i policie. Díky jejich působení, ale i díky velké roztříštěnosti extremistické scény podle něj ubývá aktivních extremistů. Varoval ale, že se situace může změnit. V této souvislosti připomněl nedávný útok na synagogu v německém Halle nebo březnovou střelbu na mešity v novozélandském Christchurchi. Podle něj by podobné útoky mohly některým pravicovým radikálům sloužit jako motivace k vlastnímu činu. Koudelka také upozornil, že případný extremistický čin zaměřený proti české muslimské komunitě by mohl vést k její radikalizaci. V důsledku toho by se podle něj mohlo zvýšit riziko islámského terorismu v Česku, který BIS považuje za nejvážnější krátkodobou bezpečnostní hrozbu pro zemi.