Šéf asociace: Zájem seniorů o univerzity třetího roku roste

Za posledních sedm let se zhruba zdvojnásobil počet seniorů, kteří se vzdělávají v kurzech univerzit třetího věku (U3V). Letos je jich asi 57.000. Přesto tvoří stále malý podíl všech lidí starších 60 let. Na konferenci Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů, která se v Senátu konala při příležitosti 25 let činnosti jejich asociace, to ČTK řekl prezident Asociace U3V Roman Prokop. Univerzity třetího věku podle něj přispívají ke zkvalitnění života seniorů. Kolem 60 procent lidí v kurzech jsou podle Prokopa šedesátníci a sedmdesátníci. "Jsou samozřejmě i účastníci, kteří se účastní i deset let a už jsou na hranici devadesátky," podotkl. Kolem 80 procent zapsaných v kurzech jsou podle něj ženy.

Zájmy lidí, kteří se do kurzů hlásí, jsou podle Prokopa různé. "Samozřejmě před deseti dvanácti lety hodně dominovaly počítačová gramotnost, internet a věci spojené s touto oblastí," řekl. Zájem o počítače podle něj neutichl, ale změnil se. "Dnes už máme seniory, kteří nepotřebují gramotnost. Oni potřebují něco víc. To znamená třeba animace, vytváření a úpravy digitálních fotografií,," uvedl. Kromě počítačových kurzů nabízejí univerzity třetího věku velké množství výuky s jiným zaměřením. "Jsou to i klasické vzdělávací kurzy, třeba z historie, archeologie, astronomie, přes humanitní vědy a velký boom teď zaznamenává výuka cizích jazyků, hlavně angličtiny," vyjmenoval.