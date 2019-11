Se Stráským se rozloučily na tři stovky lidí, přijel i Václav Klaus

Na tři stovky lidí se v pondělí přišlo v Prachaticích rozloučit s bývalým československým premiérem Janem Stráským, který zemřel 6. listopadu ve věku 78 let. Mezi smutečními hosty byl i bývalý prezident Václav Klaus a řada dalších, hlavně jihočeských, politiků. Smuteční věnec zaslal prezident Miloš Zeman nebo Úřad vlády ČR. Stráský byl podle Klause člověk, jehož si velmi vážil po odborné i lidské stránce. "My jsme spolu byli nesčíselněkrát na nejrůznějších pochodech, kterými on vynikal a které organizoval. Jak tady na Šumavě, tak při přechodech slovenských hor. Byli jsme spolu v zahraničí, v Belgii a v Holandsku jsme spolu pochodovali. Mnohokrát jsme spolu byli o víkendech, nikoliv jen v práci," řekl novinářům Klaus na hřbitově v Prachaticích. Uvedl, že se Stráským se potkal v zaměstnání v roce 1971. Později spolu po převratu v roce 1989 zahájili i politickou dráhu.

Stráský byl mimo jiné ministrem dopravy nebo zdravotnictví. V roce 1992 jako předseda federální vlády po abdikaci prezidenta Václava Havla zastával několik měsíců i úřad hlavy státu. Byl členem ODS a později také Unie svobody. Jednu dobu byl předsedou Klubu českých turistů. Od roku 1992 do roku 1997 byl poslancem. Po odchodu z politického života se přestěhoval na Šumavu a na začátku 21. století vedl jako ředitel jihočeský krajský úřad. V letech 2011 až 2012 byl ředitelem šumavského národního parku.