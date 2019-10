Sdružení samospráv chce pro obce peníze podle počtu seniorů

Sdružení místních samospráv České republiky navrhuje, aby obce dostávaly do svého rozpočtu 5000 korun na každého obyvatele nad 65 let. Obcím by tak stát ročně poslal navíc asi 2,5 miliardy korun. Sdružení chce i další změny zákona o rozpočtovém určení daní. Všechny návrhy, které ve čtvrtek schválilo republikové shromáždění Sdružení v Havlíčkově Brodě, by ještě ten den měly zamířit k vládě. Předseda Sdružení Stanislav Polčák čeká, že parlament by se jimi mohl zabývat na začátku příštího roku. "Chceme tím reagovat na demografický vývoj. Populace stárne, přibývají velmi výrazně senioři zejména v nejmenších obcích, a zároveň se obce vylidňují, protože lidé odcházejí do aglomeračního zázemí největších čtyř měst nebo přímo do těch měst, " řekl Polčák. Nejvíc lidí starších 65 let přibývá podle Sdružení v obcích mezi 5000 a 10.000 obyvateli. V roce 2016 tam pětašedesátiletých a starších žilo asi 181.000, nyní už přes 202 tisíc.

Sdružení místních samospráv má přes 1900 členských obcí z celé ČR, což představuje asi třetinu obcí.