Sdružení: Roušky ve školách mohou vadit

Učitelé se staví skepticky k návrhu, podle kterého by se po znovuotevření škol mohli žáci vrátit do lavic s rouškami. ČTK to sdělila předsedkyně sdružení Učitelská platforma Petra Mazancová. Podle ní by nošení roušek ve škole narušovalo normální fungování výuky i přestávek. Děti by se například nemohly bezpečně nasvačit či napít. Pokud by stát na nošení roušek ve školách trval, měl by zajistit jednorázové, řekla. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na dotaz ČTK uvedl, že je nyní předčasné mluvit o konkrétních opatřeních.

Podle Mazancové má dnes většina učitelů a dětí k dispozici pouze podomácku vyrobené roušky, které je možné bezpečně používat jen omezený čas, nikoli při celodenním pobytu ve škole. "Rodiny by musely roušky denně prát, což nelze ohlídat. Problém by byl i u sociálně slabých rodin či v rodinách se špatnou hygienou. Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky," uvedla Mazancová. Pokud podle ní stát chce, aby se společnost koronavirem promořila, mohly by jít děti do škol třeba i bez roušek. V opačném případě by podle ní měl školám dodat pro děti i učitele jednorázové roušky, ve kterých se lidé tolik nezadýchávají a dá se lépe mluvit. Mazancová upozornila na to, že v červnu mohou být už letní teploty. Řadě škol přitom chybí klimatizace. Nejasné je také to, jak by se měly nákaze bránit učitelé ve starším věku nebo s chronickými nemocemi, pro které může být koronavirus nebezpečný.