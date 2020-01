Sčítání lidu se uskuteční na jaře 2021, podpořila Sněmovna

Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku začne patrně 27. března 2021, lidé budou moci vyplňovat formuláře elektronicky. Zadávat by měli méně údajů než při posledním sčítání před devíti lety, část dat statistici získají z registrů. Předpokládá to návrh zákona o sčítání, který v vodním kole podpořila Sněmovna. Papírové tiskopisy doručí sčítací komisaři jen lidem, kteří informace elektronicky neodešlou. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) poslance ujišťovala o tom, že zákon zajišťuje maximální možnou ochranu individuálních dat. Lidé mají podle ní poskytovat proti minulému sčítání polovinu dat.

Komunistický poslanec Leo Luzar se pozastavil na tím, že lidé nově nemají vyplňovat třeba dobu dojezdu do zaměstnání, své postavení v něm, kolik zaměstnání vykonávají, ani náboženské vyznání. Absence náboženského vyznání vadí i ODS, Pirátům a KDU-ČSL, podle Ondřeje Profanta (Piráti) by otázka měla zůstat dobrovolná jako v minulosti. Podle Martina Baxy (ODS) a lidovce Jiřího Miholy jde o jeden z důležitých údajů. Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869.