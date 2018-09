Schválení rozpočtu se schodkem 40 mld. Kč není optimální, uvedla Národní rozpočtová rada

Národní rozpočtová rada nepovažuje za současné ekonomické situace schválení státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun za optimální. Podle rady by se měla v následujících dvou letech nominální výše schodku státního rozpočtu snižovat. Ministerstvo financí plánuje schodek 40 miliard korun až do roku 2021. Vyplývá to ze stanoviska Národní rozpočtové rady k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí. Stanovisko bude rada zveřejňovat pravidelně každé čtvrtletí.

Současný dobrý stav ekonomiky by podle rady měla vláda využít k provedení takových změn, které by vytvořily prostor pro případná opatření v rozpočtové politice při zhoršení ekonomického vývoje.