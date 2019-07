Schůzka Zemana s Babišem v Lánech skončila, premiér o výsledku nemluvil

Schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Lánech skončila. Premiér odjel a s novináři o výsledku jednání nemluvil. Politici řešili výměnu ministra kultury.

Zeman již dříve slíbil, že ministra Antonína Staňka (ČSSD)odvolá k 31. červenci, nepotvrdil ale, že Michala Šmardu (ČSSD)jmenuje. ČSSD pohrozila odchodem z vlády, pokud by nemohla sama rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu. Předsednictvo ČSSD minulý týden potvrdilo nominaci Šmardy a vyloučilo, že by přistoupilo na jiného kandidáta. Nesouhlasí ani s tím, že by byl vedením ministerstva kultury dočasně pověřen jiný ministr za sociální demokracii.