Schůzka koaličních lídrů se Zemanem kvůli sporu o ministra kultury výsledek nepřinesla

Spor o výměně ministra kultury čtvrteční schůzka v Lánech nevyřešila. Prezident Miloš Zeman se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zatím definitivně k věci nevyjádřil. Šéf ČSSD Jan Hamáček po schůzce řekl, že jednání nemá žádný výsledek. Podle něj prezident počítá s další schůzkou 12. července, kde má být Hamáček i současný ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. O dalším postupu chce Hamáček jednat s předsednictvem strany. To by se mohlo sejít okolo 15. července.

Premiér Babiš chtěl s Hamáčkem ve čtvrtek přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby odvolal ministra kultury Staňka. Sociální demokracie ho chce nahradit místopředsedou strany Michalem Šmardou. Pokud se to nestane, ČSSD zvažuje, že by z vlády odešla. Návrh na Staňkovo odvolání odeslal Babiš na Hrad už před víc než měsícem. Prezident to ale zatím odmítá. Chce počkat, jak policie naloží s trestními oznámeními na bývalé šéfy pražské Národní galerie a olomouckého Muzea umění.