Schodek agrárního obchodu se meziročně zvětšil o čtvrtinu

Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos za tři čtvrtletí meziročně prohloubil o 27 procent na 28,4 miliardy korun. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy ukazují výsledky totální závislost českého zemědělství na exportu produktů s minimální přidanou hodnotou. Dá se podle něj očekávat, že se schodek na konci roku prohloubí na 35 miliard korun, nebo ještě více. "Bohužel se prokazují naše dlouhodobá varování, že nedokážeme surovinu zpracovat vlastními silami a jsme stále více závislí na zahraničních odběratelích," okomentoval výsledky Pícha. Stát podle něj vyváží mléko, ale dováží mléčné výrobky, obdobná situace je pak u exportu živých zvířat a dovozu masa a masných výrobků. K lepšímu výsledku podle něj může přispět větší orientace českých spotřebitelů na tuzemské výrobky s podporou státu od zpracovatelů po zemědělce.

Z ČR se nejvíce vyvážely cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky. Naopak do ČR se dováží vepřové maso, pekařské zboží nebo sýry a tvarohy. Export do ČR proudil z více než pětiny z Německa a ze 17 procent z Polska. Dalšími významnými exportéry bylo Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Itálie, ze zemí mimo EU je hlavním českým dovozcem Čína (1,3 procenta), Turecko, Spojené státy americké, Norsko nebo Brazílie. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v posledních měsících několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou schopní Češi vyrobit.