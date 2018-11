Schillerová: Zrušení karenční doby vyjde příští rok na 1,5 miliardy

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) bude při projednávání státního rozpočtu ve druhém čtení vystupovat proti výraznějším změnám v návrhu. Řekla to v televizi Prima. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 40 miliard korun. Současný návrh ale nepočítá s financováním zrušení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské zdarma, které poslanci schválili tento týden. To se příští rok promítne ve státním rozpočtu výpadkem zhruba 1,5 miliardy korun. Vyžádá si jej snížení odvodů pojistného pro zaměstnavatele o 0,2 procentního bodu. Podle Schillerové prostředky na proplácení prvních tří dnů nemocenské bude muset stát najít v průběhu příštího roku.

Zrušení karenční doby podle zástupců podnikatelů povede ke zvýšení nemocnosti a nákladů firem, zástup za nemocné budou za rekordně nízké nezaměstnanosti hledat obtížně.