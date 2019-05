Schillerová žádá Maláčovou o inventuru výdajů na sociální služby

Ministerstvo práce by mělo ministerstvu financí předložit inventuru výdajů na sociální služby. Požádala o to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní zákon o sociálních službách není dobře nastaven a měl by se stanovit podíl státu, obcí či krajů na financování. Kraje si každoročně stěžují na to, že jim peníze na sociální služby chybí. Letos požadují dodatečně zatím asi 1,92 miliardy. "Požádala jsem o přesnou inventuru peněz, co kam šlo," uvedla Schillerová. Dotace na sociální služby rozdělují kraje. Dostávají na ně peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun. Dostaly 15,12 miliardy. Vláda pak schválila ještě navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma už ale nepočítala. Na nedostatek peněz na služby pro seniory, postižené a další potřebné si kraje stěžují téměř každý rok a žádají o doplacení. Maláčová ČTK před nedávnem řekla, že její úřad chystá novelu s návrhy změn financování. Jednou z variant je zavedení víceletého modelu, kdy by poskytovatelé dostávali dotace ne na jeden rok jako teď, ale na více roků.