Schillerová: Výnosy státu z EET loni vzrostly na 12,3 mld. Kč

Elektronická evidence tržeb (EET) v roce 2018 do veřejných rozpočtů podle údajů ministerstva financí přinesla výnosy celkem 12,3 miliardy korun, což je zhruba o 600 milionů korun více než ministerstvo loni v září odhadovalo. Na kongresu pro tradiční trh Samoška v Olomouci to ČTK řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). EET začala v Česku platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Plánovány jsou další dvě vlny. Stát loni na daních podle Schillerové díky EET vybral navíc 9,5 miliardy korun, zatímco v roce 2017 to bylo 5,7 miliardy korun. Podle Schillerové má EET pozitivní vliv i na výběr daní z mezd, protože se narovnaly podmínky a ubylo vyplácení nezdaněných odměn za práci.

"Když se zaváděla EET, tak průměrná mzda v restauračních službách byla něco málo přes 12.000 korun. Už za čtvrt nebo půl roku se zvýšila o několik tisíc korun," tvrdí Schillerová. Zásluhou EET se v roce 2018 podle Schillerové zvýšil i výběr sociálního a zdravotního pojištění.