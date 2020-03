Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoliv

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to řekla v České televizi. Zopakovala, že ušlý zisk stát hradit nebude. "Jsem zodpovědná za fiskální situaci tohoto státu, a představa, že bychom každému hradili ušlý zisk, který měl podnikatel třeba v době ekonomické konjunktury, prostě není možná. To by v takovémto případě stát nezaplatil," pokračovala. Zdůraznila, že vláda chce podnikatelům a firmám pomáhat. Zmínila kurzarbeit a podporu OSVČ včetně ošetřovného. Ministerstvo poukázalo na to, že ani v minulosti, například při povodních, nebyly vypláceny náhrady škod za zavřené obchody v postižených oblastech.