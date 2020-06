Schillerová nepodporuje státní záruku pro společnost Smartwings

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepodporuje státní záruku pro leteckou skupinu Smartwings. V debatě Partie televize Prima dnes řekla, že nezaznamenala, že by se nyní o nějaké konkrétní podpoře jednalo. Podle serveru Lidovky společnost požádá stát o půjčku 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Valná hromada firmy se ve čtvrtek dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Vedle státní záruky, se kterou nesouhlasí, nevidí ani žádný jiný způsob, jak situaci Smartwings řešit. V polovině května Schillerová řekla, že jí nedává smysl nic jiného, než aby stát koupil ve Smartwings stoprocentní podíl. Uvedla tehdy, že kapitálový vstup státu je logickou možností. Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Podle ní firma není strategickým podnikem. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Skupina Smartwings loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Nyní čelí finančním problémům kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize.