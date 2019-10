Schillerová: Návrh rozpočtu je kvalitní, má rekordní investice

Návrh rozpočtu na příští rok je kvalitní a přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu i rekordní objem peněz do vzdělávání. Poslancům to při představování návrhu státního rozpočtu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Před poslanci nejprve vystoupil prezident Miloš Zeman. Slíbil, že pokud Sněmovna rozpočet schválí, podepíše ho. Opoziční strany již dříve vyslovily své výhrady vůči rozpočtu a dá se očekávat, že ho během rozpravy zahrnou kritikou stejně jako v předchozích letech. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska rozpočet neobsahuje výdaje na nutné reformy penzí a zdravotního systému a je v něm málo peněz na investice. Rozpočet pokládá za nepřijatelný.

Česká ekonomika má podle prezidenta rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. Prezident připomněl, že na "batoh" dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka, upozorňuje neustále. Řešení je podle Zemana několik, zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na letošní zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD označila navrhovaný rozpočet za dobrý kompromis. Připomněla, že ČSSD odmítla ve vládě podpořit první verzi rozpočtu, neboť nemandatorní výdaje byly v něm byly "osekány až na kost". Při dalších jednáních se ale povedlo odvrátit kolaps některých služeb a faktickou likvidaci dotačních programů v sociální oblasti, uvedla ministryně. Na základní priority jejího úřadu se povedlo získat navíc 5,9 miliardy korun, důchody se zvýší v průměru o 900 korun měsíčně, rodičovský příspěvek o 300 korun, řekla Maláčová. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM), která je současně zpravodajkou k rozpočtu, řekla, že rozpočet není dokonalý. Chybí jí v něm témata, jako je efektivnost sociálního státu nebo promyšlenější vládní výdaje do investic. Za důležité však považuje, že návrh podpořili zaměstnavatelé a odbory. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury vládní návrh státního rozpočtu na příští rok nepodpoří. Návrh je málo investiční, výdaje směřuje na okamžitou spotřebu a plánovaný deficit ve výši 40 miliard korun zbytečně zadluží Českou republiku, uvedl ve Sněmovně Okamura.