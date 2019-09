Schillerová chce jednat o návrhu ASO zvýšit plat všem stejně

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) je připravena jednat o návrhu odborové asociace, aby platy ve veřejném sektoru rostly všem o stejnou částku. Debatovat chce o tom, kolik by to mělo být. Stejné přidávání považuje za spravedlivější k lidem s nízkým výdělkem, navíc by se podle ní nerozevíraly nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými. Asociace samostatných odborů jako menší odborová centrála v Česku navrhuje zvýšit všem zaměstnancům veřejné správy a služeb tarif, tedy základ výdělku o 1500 korun. Zatímco člověk s tarifem 10.000 korun by si polepšil o 15 procent, u základu 15.000 korun by to představovalo deset procent a u základu 30.000 pět procent. Vyšší tarify mají lidé s vyšším vzděláním, odborností i praxí a na vyšších pozicích.

Procentní růst platů odborová centrála už v minulosti kritizovala. "Je velice špatné, že v první tabulkové třídě máte 9000 korun, což je hluboce pod minimální mzdou. Ale přitom poslední tarif má 32.000 korun," uvedl předseda ASO Bohumír Dufek. Podle něj by se měly tabulky přepracovat. Růst platu o pevnou částku místo procent by mohl stát vyjít při stanovení určité sumy levněji. Ve veřejném sektoru totiž často pracují lidé s vyšším vzděláním, zaměstnanců s nízkou kvalifikací a dělnických profesí v něm tolik není.