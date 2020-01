Schillerová: Český zákon o digitální dani odvetu USA nevyvolá

Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po úterním jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Čeští poslanci podle ní začnou příští týden debatovat o vládním návrhu na zavedení digitální daně, jejímž prostřednictvím chce Praha provizorně řešit zdanění velkých technologických firem stejně jako například loni Francie. Případné odvety, kterou v souvislosti s daní ve Francii hrozily USA, se Schillerová neobává. Washington pohrozil zavedením cel na některé francouzské zboží. "Pokud by takové opatření bylo vůči některé zemi nastaveno, tak se tím bude zabývat Evropská komise," řekla českým novinářům Schillerová. Řekla také, že nemá informace o žádných požadavcích USA vůči chystanému českému zákonu.

V Česku by dani podle projednávaného návrhu měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (18,8 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla daň přinést pět miliard korun ročně.