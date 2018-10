SB: Pro podnikání je nejlepší Nový Zéland, ČR je na 35. místě

Zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je Nový Zéland, za kterým následují Singapur a Dánsko. Česká republika obsadila 35. příčku. Vyplývá to ze zprávy Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka (SB). Česká republika si vede dobře zejména v podmínkách pro zahraniční obchod kde jí patří první příčka. V podmínkách pro zahájení podnikání je však až na 115. místě a v podmínkách pro získání stavebního povolení dokonce až na 156. příčce. Zpráva Doing Business zahrnuje celkem 190 států. V rámci zemí visegrádské čtyřky si nejlépe vede Polsko, kterému patří 33. místo. Slovensko obsadilo 42. příčku a Maďarsko 53. Česká republika se v celkovém žebříčku nachází například před Švýcarskem, Japonskem, Izraelem či Itálií. Zaostává však mimo jiné za Ruskem, Rwandou, Kazachstánem nebo Ázerbájdžánem.