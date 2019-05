Šampionem Festwine je Hibernal z Vinařství Lednice Annovino

Šampionem 15. ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine se stal Hibernal 2018 výběr z hroznů z Vinařství Lednice Annovino. Vítěze vybrala porota ve Velkých Pavlovicích, informovali pořadatelé soutěže v tiskové zprávě. Do patnáctého ročníku soutěže přihlásili vinaři 501 vzorků vín, hodnotila je třicetičlenná komise degustátorů nejen z Česka, ale i USA, Rakouska, Španělska a Slovenska. V základní části soutěže se stalo nejlépe hodnoceným tuzemským vínem Chardonnay 2018 výběr z hroznů z Vinařství U Kapličky. "Za patnáct let soutěže Festwine se obecně zvýšila kvalita vína a obrovsky narostl počet vinařů, kteří umějí vyrobit špičková vína. Kromě kvality běžných vín je velmi znatelný příklon k vínům přírodním," uvedl Tomáš Vican z pořadatelské Vinné galerie v Brně. Naturální vína vyrábějí vinaři postaru bez použití siřičitanů a dalších moderních metod z ručně sbíraných hroznů. Za posledních pět let roste podle pořadatelů nejen počet přihlášených naturálních vín, ale i počet vzorků, které komise ohodnotila velkou zlatou medailí a které získaly přes 90 bodů. Letos získalo velkou zlatou medaili 21 vín.