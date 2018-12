Samková začala sezonu SP druhým místem v Cervinii

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila druhá v úvodním závodu sezony Světového poháru. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 ve finále v Cervinii prohrála jen s Lindsey Jacobellisovou z USA. Bronzová medailistka z letošních her v Pchjongčchangu Samková uspěla i poté, co si při startu v semifinále hnula s ramenem. "Na to jsem zvyklá. I když to nebylo příjemné. Protože ráno jsem se cítila ve startech dobře, tak jsem si myslela, že nevypadne. Ale v semifinále vyskočilo," řekla Samková České televizi.