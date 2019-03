Samková podruhé vyhrála Světový pohár snowboardcrossařek

Mistryně světa Eva Samková získala podruhé v kariéře křišťálový glóbus za triumf v celkovém hodnocení Světového poháru ve snowboardcrossu. Ve finále ve švýcarském Veysonnaz korunovala životní sezonu třináctým vítězným závodem v seriálu. Samková bojovala o celkový titul s Lindsey Jacobellisovou, s níž měla před finále shodně 3400 bodů. Jistotu glóbu získala pětadvacetiletá Češka už před finále, neboť Američanka se do něj nedostala. Ziskem křišťálového glóbu navázala na své předloňské celkové vítězství v SP.

"Je to skvělý, je to skvělý! Jsem ráda, že to vyšlo. Tohle je nejlepší zakončení, co mohlo být. Lindsey mi to trošku ulehčila, ale i tak to byl těžký závod, protože holky jezdí skvěle. Tahle sezona je skvělá, nebyla jsem hůř než třetí. Opravdu sezona, jak má být," řekla Samková v nahrávce pro média. Samková v této sezoně SP vyhrála tři závody, jednou dojela druhá a jednou třetí. Navíc se v americkém Solitude stala poprvé světovou šampionkou.