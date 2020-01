Sainz vyhrál potřetí Rallye Dakar, Prokop byl dvanáctý

Motocyklista Ricky Brabec se stal prvním Američanem, který dokázal vyhrát Rallye Dakar. Tovární jezdec Hondy zároveň při premiéře soutěže v Saúdské Arábii ukončil kralování značky KTM, se kterou startovali všichni vítězové od roku 2001. Mezi automobily byl potřetí v kariéře nejrychlejší Španěl Carlos Sainz, jenž navázal na vítězství z let 2010 a 2018. Kategorii čtyřkolek ovládl Ignacio Casale z Chile, který stejně jako Sainz vyhrál slavnou soutěž potřetí.

Závěrečná dvanáctá etapa pořadí výrazně nezměnila. Martin Prokop tak skončil jako nejlepší Čech mezi automobily dvanáctý, motocyklista Martin Michek třiadvacátý a Zdeněk Tůma na čtyřkolce devátý. Sedmatřicetiletý Prokop tak nenavázal na dvě umístění v elitní desítce z předešlých let a zejména kvůli řadě technických problémů zaostal v celkovém součtu za o dvacet let starším Sainzem o více než čtyři hodiny. Motocyklista Michek se až do čtvrteční etapy držel ve druhé desítce průběžného pořadí, ale chybějící palivo a následná ztráta zapříčinily jeho propad ve výsledkové listině. V dnešní závěrečné zkrácené 12. etapě byl Michek čtrnáctý.

Kategorii kamionů na Rallye Dakar ovládl podruhé v kariéře Rus Andrej Karginov. Martin Macík byl pátý, Aleš Loprais sedmý a Martin Šoltys jedenáctý.