Sáblíková zajela na vícebojařském MS světový rekord na 3000 m

Rychlobruslařka Martina Sáblíková zajela na mistrovství světa ve víceboji v Calgary světový rekord v závodu na 3000 metrů. Časem 3:53,31 překonala třináct let starý výkon Cindy Klassenové z Kanady o tři setiny sekundy. V polovině šampionátu je trojnásobná olympijská vítězka druhá za obhájkyní titulu Miho Takagiovou z Japonska a dnes bude útočit na jubilejní dvacátou zlatou medaili z mistrovství světa. "Když jsem projela cílem, tak jsem tomu nemohla uvěřit - viděla jsem ten čas, že to tam je, že se to povedlo. Prostě neuvěřitelné!" radovala se Sáblíková, která ještě několik minut po závodu při květinovém ceremoniálu kroutila nevěříce hlavou.

Sáblíková, která před necelým měsícem ovládla v Inzellu závody na 3000 a 5000 metrů na MS na jednotlivých tratích, byla na úvodní pětistovce třináctá, když zaostala jen o desetinu sekundy za svým osobním rekordem. Následnou trojku svěřenkyně trenéra Petra Nováka jednoznačně ovládla a deklasovala konkurenci. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o téměř pět sekund.