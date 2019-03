Sáblíková zajela na pětce světový rekord a ovládla MS ve víceboji

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala popáté v kariéře mistryní světa ve víceboji. V Calgary časem 6:42,01 překonala vlastní světový rekord v závodu na 5000 metrů a navázala tak na výkon ze soboty, kdy vylepšila rekord na trati 3000 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka tak získala jubilejní dvacátou zlatou medaili ze světových šampionátů. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila na pětce v předposlední rozjížďce a od začátku bylo jasné, že útočí na titul a skvělý čas. "Když jsme sem odjížděli, tak mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout. Samotnou mě to překvapilo," přiznala rychlobruslařka, která se před třemi týdny stala mistryní světa na tratích 3000 a 5000 metrů.