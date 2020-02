Sáblíková zajela na MS světový rekord na pětce, přesto je druhá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na mistrovství světa v Salt Lake City překonala vlastní světový rekord na trati 5000 metrů, přesto skončila druhá. Z vítězství se radovala Ruska Natalija Voroninová, jež v poslední rozjížďce zajela čas 6:39,021 a jako první žena se dostala pod hranici 6 minut a 40 sekund. Dvaatřicetiletá česká reprezentanta startovala ve čtvrté z šesti rozjížděk a zajela čas 6:41,182, čímž své předchozí maximum z loňského roku vylepšila o více než sekundu. O sedm let mladší Voroninová ale na její výkon dokázala zareagovat, ukončila sérii deseti výher Sáblíkové na světových šampionátech na této trati a získala první zlatou medaili na vrcholné akci v kariéře. "Jsem hrozně ráda za svoji jízdu. Zajela jsem svěťák, osobák, víc jsem pro to udělat nemohla. Prostě Nátalka má super formu, ukázala to v týmech, měla bronz na trojku, takže byla i kandidátkou medaile na pětku," řekla Sáblíková.

Jasno, že jí tentokrát zlato uteče, měla Sáblíková ještě před dojezdem ruské soupeřky. "Když měla náskok 3,6 sekundy, tak jsem věděla, že je to strašně moc. I když na pětce jsou poslední čtyři kola nejtěžší. Tři kola před cílem ale už bylo jasné, že vyhraje," řekla Sáblíková. Ze zisku stříbrné medaile ale zklamaná nebyla. "Nemám být proč. Sice jsem po deseti šampionátech nevyhrála, ale jak už jsem řekla, zajela jsem svěťák i osobák. A že ten čas ještě někdo překonal? To je sport, to se stává. Když jsem se koukala, jak jede, to bylo jako pohádka. Hrozně hezky se na to koukalo," ocenila Sáblíková výkon Voroninové.