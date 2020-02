Sáblíková vyhrála v Calgary závod na 3000 metrů a dál vede SP

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Calgary závod na 3000 metrů a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu. Trojnásobná olympijská šampionka zajela čas 3:54,936, což je její maximum v dosavadním průběhu sezony. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o 1,24 sekundy.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka prodělala před SP virózu, na jejím výkonu v Kanadě se to ale neprojevilo. Sáblíková startovala v šesté rozjížďce a poté, co zajela nejlepší čas sezony, se dostala do čela. Až po ní se představily Kanaďanky Ivanie Blondinová a Isabelle Weidemannová, její hlavní sokyně v SP, ani jedna z nich ji ale neohrozila.