S výzkumem jeskyní v Moravském krasu pomůže jejich 3D sken

S výzkumem systému Amatérské jeskyně v Moravském krasu pomůže počítačový 3D model. Naskenované jsou zatím zhruba tři kilometry jeskyně, letos by mělo přibýt dalších minimálně několik set metrů. ČTK to řekl Stanislav Lejska z Českého hydrometeorologického ústavu, který model spoluvytváří. Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v ČR. Ústav na projektu pracuje s Ústavem geoniky Akademie věd ČR od roku 2013. "Záleží na tom, jak je ta chodba členitá. Někdy za den stihneme udělat třeba 50 metrů, jindy i několik set metrů," uvedl Lejska. Letos by podle něj mohlo přibýt dalších několik set metrů, snad i kilometr. Celý jeskynní systém ale měří asi 40 kilometrů. "Práce je to na roky, hotovi nebudeme asi dřív než za deset let. Ale vývoj technologií jde velmi rychle dopředu, těžko se to dá odhadnout. Třeba za pár let budeme schopni rychle naskenovat i několik kilometrů," uvedl Lejska. Trojrozměrné modelování by podle něj nemělo přinést výsledky jen v hydrologii, ale například i geologii, tektonice či při výzkumu geneze jeskynních prostor.

V krasu je více než 1100 jeskyní, trvale zpřístupněno je jen pět z nich. Nejslavnější jsou Punkevní jeskyně spojené s propastí Macocha, které si ročně prohlédne 200.000 turistů z celého světa. Atrakcí Punkevních jeskyní je plavba po podzemní řece.